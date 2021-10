Il calciatore si prende un insulto razzista. E viene punita solo la sua squadra che ha lasciato il campo (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non è stata identificata l’appartenenza della persona, che ha pronunciato l’insulto, ad alcuna delle tifoserie”. Queste parole, scritte nella decisione del giudice sportivo, sono la cartina di tornasole e la risposta alla domanda: il calcio riuscirà mai a fermare la deriva razzista negli stadi? Viste queste premesse, la risposta più immediata è negativa. Quel che è accaduto la scorsa settimana in Veneto, nel match di Prima Categoria (Gruppo I regionale) tra Cisonese e San Michele Salsa è paradossale. A pagare per quanto successo è stata solamente la squadra che ha “reagito” e ha detto no al razzismo. San Michele Salsa sconfitta a tavolino per aver reagito a insulti razzisti La partita è stata interrotta al 25° del primo tempo. Il calciatore del San Michele Salsa, Ousseynou Diedhiou, si era rivolto all’arbitro – il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non è stata identificata l’appartenenza della persona, che ha pronunciato l’, ad alcuna delle tifoserie”. Queste parole, scritte nella decisione del giudice sportivo, sono la cartina di tornasole e la risposta alla domanda: il calcio riuscirà mai a fermare la derivanegli stadi? Viste queste premesse, la risposta più immediata è negativa. Quel che è accaduto la scorsa settimana in Veneto, nel match di Prima Categoria (Gruppo I regionale) tra Cisonese e San Michele Salsa è paradossale. A pagare per quanto successo è stata solamente lache ha “reagito” e ha detto no al razzismo. San Michele Salsa sconfitta a tavolino per aver reagito a insulti razzisti La partita è stata interrotta al 25° del primo tempo. Ildel San Michele Salsa, Ousseynou Diedhiou, si era rivolto all’arbitro – il ...

