Il Brera FC nella Champions league dei dilettanti per ricostruire il calcio dal basso

Sugli spalti si balla sulle note di Bella ciao, ma il coro ritmato da 400 tifosi che sventolano sciarpe e bandiere bianconere scandisce, in polacco, 'Siamo un club democratico'. Sul campo del piccolo stadio di Bemowo, periferia di Varsavia, i milanesi del Brera Fc si impongono sui padroni di casa dell'Aks Z?y per 2 a 1. È giovedì 30 settembre e, poco lontano, il Legia Varsavia sta battendo per 1 a 0 il Leicester City in coppa Uefa, ma la festa è qui, dove si celebra una sconfitta inneggiando all'avversario e applaudendo i giocatori ospiti. Aks Z?y vs Brera è il secondo match di un altro torneo internazionale riconosciuto dall'Uefa, il Fenix Trophy. Alla sua prima edizione partecipano otto club amatoriali provenienti da sette Paesi europei, fra di essi due italiani: il Brera Fc e l'As Lodigiani di Roma.

