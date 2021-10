Il boom della diet economy

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Anti-age, beauty, fitness, sana alimentazione: il settore del benessere non conosce crisi, anzi, è in continua espansione. Stando ai dati diffusi in occasione del Pambianco Beauty Summit, il mercato mondiale beauty & personal care ad oggi vale più di 430 miliardi di euro e raggiungerà i 550 miliardi nel 2020, con una crescita media annua del 5,8% entro il 2022. Il mercato principale a livello mondiale è quello statunitense, mentre si confermano in forte crescita Cina e India. Da questa analisi emerge inoltre che la sostenibilità si attesta quale trend trainante soprattutto per i Millennial, che hanno un approccio fortemente green: il 44% di chi acquista prodotti in questo settore è attento all’origine e predilige quelli realizzati in modo etico, il 42% è disponibile a pagare di più per assicurarsi prodotti eco-sostenibili, il 41% evita il più possibile la plastica e infine il 37% ...