Il Barcellona rinnova con Pedri: clausola da un miliardo di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Barcellona ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali di aver rinnovato il contratto con Pedri. L’accordo ha validità fino al 2026 ma la notizia maggiore è l’importo della sua clausola rescissoria, fissata a un miliardo di euro. Domani è prevista la conferenza stampa del giocatore. L’anno scorso, alla sua prima stagione in prima squadra a 17 anni, è diventato il giocatore del Barcellona con il maggior numero di gare in una singola stagione (53). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilha comunicato attraverso i propri canali ufficiali di averto il contratto con. L’accordo ha validità fino al 2026 ma la notizia maggiore è l’importo della suarescissoria, fissata a undi. Domani è prevista la conferenza stampa del giocatore. L’anno scorso, alla sua prima stagione in prima squadra a 17 anni, è diventato il giocatore delcon il maggior numero di gare in una singola stagione (53). L'articolo ilNapolista.

