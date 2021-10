Advertising

DiMarzio : In Francia non si giocherà più il 5 maggio, in onore delle vittime della strage di Furiani avvenuta nel 1992. Lo ha… - LiveNationIT : È ufficiale, i dodici punti di #Eurovision2022 vanno a Torino! Il Pala Alpitour, l’arena che ha accolto centinaia… - europapalia : RT @europapalia: Gli #sbarchi e il silenzio della #Ue. E #Draghi va a #Bruxelles. Il 24 e 25 maggio l’ #Italia avanzerà le sue richieste da… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Il 5 maggio della Francia: mai più partite nel giorno della strage di Furiani - ETGazzetta : Il 5 maggio della Francia: mai più partite nel giorno della strage di Furiani -

Ultime Notizie dalla rete : maggio della

E' proseguito anche oggi, sul Mottarone, il lavoro dei vigili del fuoco per la rimozionecabina precipitata lo scorso 23causando la morte di quattordici persone. Le squadre hanno iniziato la costruzione di una struttura in tubi d'acciaio nell'area dove sono posizionati i ...La storia di Alitalia vedi anche Alitalia, l'ultimo saluto commossohostess. VIDEO Era il 5di 74 anni fa quando iniziava la storia dell'Alitalia. Un decollo targato Alitalia - ...Amiatanews: Siena 14/10/2021 Il Comandante Interregionale “Podgora”, accompagnato dal Colonnello Nicola Pio Ferrucci, ha incontrato anche il Prefetto, il Presidente del Tribun ...(ANSA) – PARIGI, 14 OTT – Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giocherà nessuna partita di c ...