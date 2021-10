IInter | c' è l' interesse del principe arabo Ma Suning smentisce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IInter interesse

Tiscali.it

Prima l'acquisto del Newcastle United in Inghilterra, ora il forteper l'Inter campione d'Italia . I fondi arabi, direttamente legati alla monarchia saudita, hanno deciso di investire nel grande calcio. Conclusa acquisizione dei "Magpies" per 300 milioni di ...Prima l'acquisto del Newcastle United in Inghilterra, ora il forteper l'Inter campione d'Italia . I fondi arabi, direttamente legati alla monarchia saudita, hanno deciso di investire nel grande calcio. Conclusa acquisizione dei "Magpies" per 300 milioni di ...L'Inter a caccia delle occasioni sul mercato: Onana sempre in pole nelle idee di Marotta per raccogliere l'eredità di Handanovic tra i pali ...Condividi questo articolo:Milano, 14 ott. (Adnkronos) – L’Oréal Italia lancia il nono appuntamento dell’Osservatorio Beauty: grande coinvolgimento delle donne italiane per il mondo del beauty con una ...