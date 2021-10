Icardi | c’è il no ad un club! Il motivo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Maurofa sempre parlare di sè. L’attaccante ex Inter, ora in forza al PSG, ogni anno è al centro di dinamiche di mercato. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbe il Newcastle, che si propone come nuova forza mondiale dopo l’arrivo del fondo saudita Pif.-Psg L’argentino, non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe al Psg e sarebbe quindi in procinto di trasferirsi altrove. Nonostante questo però il giocatore avrebbe già rifiutato le avances del club inglese. Dietro al no però, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe lo zampino della moglie procuratrice Wanda Nara. La donna sarebbe infatti felice a Parigi e non vorrebbe trasferirsi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.