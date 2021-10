Advertising

LAROMA24 : Ibanez convocato con l'Italia, Mancini ci pensa #AsRoma - sportli26181512 : #Ibanez convocato con l'#Italia, Mancini ci pensa: Il difensore della #Roma è in regola per chiedere la naturalizza… - Fantacalcio : Nazionale: Mancini pensa a Ibanez, il centrale è 'convocabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibanez convocato

Non era una provocazione e neppure una boutade. Roger Ibañez potrebbe davvero un giorno giocare nella nazionale italiana, ove si incrociassero le rispettive esigenze. Roberto Mancini ci sta pensando, ...Diverso invece il discorso per Mancini e("anche sotto la pioggia", il suo tweet a proposito ... Sempre a Trigoria resterà anche Karsdorp , nonda Louis Van Gaal , che gli preferisce ...Nazionale: Roger Ibañez può essere convocato. La Nazionale azzurra ha bisogno di ricambi. Come emerso nelle ultime settimane, Roberto Mancini ha bisogno soprattutto in difesa di ...Roger Ibanez, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, parlando della sua titolarità e dell’infortunio del compagno di squadra Chris Smalling: “ Mi dispiace molto per ...