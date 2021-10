I tamponi cari e poco affidabili, e 3,8 mln di lavoratori non vaccinati, consigliano la vaccinazione obbligatoria, afferma Fondazione Gimbe (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Oltre 175mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del Green pass e il rischio caos tamponi invitano a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale”. Un’eventualità ovviamente più che discutibile (ed oltretutto semmai tardiva sui tempi), quella che sostiene la Fondazione Gimbe, convinta della bontà delle proprie ragioni, alla luce di un attento monitoraggio, in merito alla situazione epidemiologica, aggiornata alla settimana 6-12 ottobre. Anche perché, dati alla mano, nonostante il ‘caos’ denunciato, val la pena ricordare che nel frattempo (grazie a Dio), la situazione contagi – così ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Oltre 175milarapidi al giorno e il crollo dei nuoviindicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del Green pass e il rischio caosinvitano a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale”. Un’eventualità ovviamente più che discutibile (ed oltretutto semmai tardiva sui tempi), quella che sostiene la, convinta della bontà delle proprie ragioni, alla luce di un attento monitoraggio, in merito alla situazione epidemiologica, aggiornata alla settimana 6-12 ottobre. Anche perché, dati alla mano, nonostante il ‘caos’ denunciato, val la pena ricordare che nel frattempo (grazie a Dio), la situazione contagi – così ...

Advertising

PaoloBersani : @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT @beppe_grillo @rainews @dpcgov @qrepubblica @fattoquotidiano @adnkronos @tg2rai… - italiaserait : I tamponi cari e poco affidabili, e 3,8 mln di lavoratori non vaccinati, consigliano la vaccinazione obbligatoria,… - Gemma04510476 : RT @ItalicaTestudo: Cari signori '#vaccinatevi_e_basta' e 'lo Stato non è Babbo Natale'.. Se per voi i #novax devono pagarsi da soli i #tam… - italiarena : RT @ItalicaTestudo: Cari signori '#vaccinatevi_e_basta' e 'lo Stato non è Babbo Natale'.. Se per voi i #novax devono pagarsi da soli i #tam… - infoitinterno : Tamponi troppo cari, pressing dei sindacati. Draghi: 'Valuteremo' -

Ultime Notizie dalla rete : tamponi cari "Così abbiamo fatto incontrare competenze e divulgazione" ... con benzina e diesel più cari soprattutto nella modalità self service. Ecco le... Read More ... Read More Primo Piano Green pass obbligatorio e tamponi, oggi cabina di regia a Palazzo Chigi 14 Ottobre ...

Tapiro ad Ambra, Lucarelli contro Staffeli, Incontrada e in generale Striscia ... con benzina e diesel più cari soprattutto nella modalità self service. Ecco le... Read More ... Read More Primo Piano Green pass obbligatorio e tamponi, oggi cabina di regia a Palazzo Chigi 14 Ottobre ...

Tamponi troppo cari, pressing dei sindacati. Draghi: "Valuteremo" Today.it I tamponi cari e poco affidabili, e 3,8 mln di lavoratori non vaccinati, consigliano la vaccinazione obbligatoria, afferma Fondazione Gimbe “Oltre 175mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modest ...

Il prezzo dei tamponi potrebbe essere ulteriormente ridotto. La decisione entro domani Il prezzo dei tamponi potrebbe essere ulteriormente ridotto. La decisione verrà presa da qui a domani - nella giornata dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per il lavoro pubblico e priva ...

... con benzina e diesel piùsoprattutto nella modalità self service. Ecco le... Read More ... Read More Primo Piano Green pass obbligatorio e, oggi cabina di regia a Palazzo Chigi 14 Ottobre ...... con benzina e diesel piùsoprattutto nella modalità self service. Ecco le... Read More ... Read More Primo Piano Green pass obbligatorio e, oggi cabina di regia a Palazzo Chigi 14 Ottobre ...“Oltre 175mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modest ...Il prezzo dei tamponi potrebbe essere ulteriormente ridotto. La decisione verrà presa da qui a domani - nella giornata dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per il lavoro pubblico e priva ...