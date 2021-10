I sindaci del centrosinistra per Stefano Lo Russo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un video sui social per invitare i torinesi a votare Stefano Lo Russo nel ballottaggio contro Paolo Damilano di domenica e lunedì. A realizzarlo sono i sindaci del centrosinistra delle principali città del centrosinistra come Firenze, Milano, Bergamo, Napoli e Bologna.“Torino ha bisogno dell’Italia, l’Italia ha bisogno di Torino. Per una città che torni protagonista, che recuperi la forza e la tradizione riformista e democratica credo davvero si debba sostenere con forza tutti insieme Stefano Lo Russo”, afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Se come spero verrà eletto sono più che pronto a collaborare con lui – aggiunge il neo eletto sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Milano e Torino devono avere il coraggio e l’orgoglio di immaginarsi come una grande ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un video sui social per invitare i torinesi a votareLonel ballottaggio contro Paolo Damilano di domenica e lunedì. A realizzarlo sono ideldelle principali città delcome Firenze, Milano, Bergamo, Napoli e Bologna.“Torino ha bisogno dell’Italia, l’Italia ha bisogno di Torino. Per una città che torni protagonista, che recuperi la forza e la tradizione riformista e democratica credo davvero si debba sostenere con forza tutti insiemeLo”, afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Se come spero verrà eletto sono più che pronto a collaborare con lui – aggiunge il neo eletto sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Milano e Torino devono avere il coraggio e l’orgoglio di immaginarsi come una grande ...

