I racconti di Olaf: il trailer dei nuovi cortometraggi che riassumono i classici Disney (Di giovedì 14 ottobre 2021) Disney+ ha condiviso il trailer dei cortometraggi che danno vita alla serie I racconti di Olaf, in cui il pupazzo di neve riassume i classici Disney. I racconti di Olaf è la nuova serie di corti con il protagonista di Frozen in arrivo il 12 novembre su Disney+ e il trailer regala le prime divertenti sequenze del progetto. Nel video si assiste infatti ad alcuni passaggi dei riassunti dei classici di animazione compiuti dal pupazzo di neve, provando in pochi minuti a raccontare le storie di capolavori come Il Re Leone, La Sirenetta, Aladdin e Rapunzel. La serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I racconti di Olaf ...

