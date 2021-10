'I miei meticci sbranati da un dogo e un pitbull'. Il racconto della padrona che chiede giustizia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Duedi piccola taglia, appena cinque e otto chili, a passeggio di sera con la giovane: all'improvviso sbucano unargentino bianco e unmarrone a tutta la velocità che li attaccano e li sbranano, nonostante il disperato tentativo di difenderli da partedonna che resta anche ferita. Il caso di cronaca, simile ad altri registrati negli ultimi mesi, arriva dal Viterbese. E la fine di Becky e Balù nasconde un problema legato ai padroni di cani di razze pericolose, perché ile ilerano di un pregiudicato esua fidanzata che li tenevano incatenati in casa e malnutriti. “Li ho visto sciolti, corrermi incontro. Ho sollevato icani da terra, li ho stretti a me e mi sono ...

AGI - Agenzia Italia

