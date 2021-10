I Ferragnez cambiano casa | Chiara pubblica le foto del nuovo appartamento

(Di giovedì 14 ottobre 2021)Ferragni, Fede, Leone, la piccola Vittoria e la cagnolina Mati! Lo aveva già annunciato l’influencer mesi fa su Instagram ma pare proprio che ora la nuova dimora deistia prendendo forma. Vi raccomandiamo...Ferragni, tutto sul suo maglione con le coppe d'oro sul seno Attualmente la famiglia vive in un attico a CityLife, uno dei quartieri più cool di Milano. Il lorocome è noto si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid, e ha una grandezza di più di 350 metri quadrati. In un post l’imprenditrice digitale aveva raccontato che lei e Federico avevano comprato la loro primainsieme. Quella dove risiedono è in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez cambiano

DireDonna

Ma i tempi, gli schermi e gli influencer del mondo dello spettacoloe la sitcom familiare si è spostata su Instagram e in streaming. Amazon Prime Video ha appena annunciato The" ...... quandogli umori, la piazza più fragile ed esposta agli attacchi speculativi resta l'... ma che non si presta alla narrazione di un tweet o al supporto dei: la lotta per il rispetto ...I Ferragnez cambiamo casa, Chiara ha postato su Instagram le prime foto della nuova abitazione ancora allo stato grezzo.La produzione originale, composta da 8 episodi, sarà disponibile in streaming già a dicembre 2021. C'erano una volta Sandra e Raimondo Vianello, coppia sia nella vita reale che sullo schermo che facev ...