I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni quinta puntata: una rivelazione sconvolge Lojacono (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci saranno colpi di scena nella prossima puntata de "I Bastardi di Pizzofalcone 3". La fiction con protagonista Alessandro Gassmann andrà in onda con la quinta e penultima puntata lunedì 18 ottobre alle 21.25 su Rai1. La serie poliziesca ambientata a Napoli sta tenendo incollati agli schermi milioni di telespettatori, raggiungendo ogni volta ascolti da record. Nella serata di lunedì 11 ottobre 2021, la fiction è stata vista da 4.568.000 spettatori con il 21,8%, superando ancora una volta il Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni rivelano che l'ispettore Lojacono dovrà indagare su un altro omicidio che nasconderà molti segreti. Il delitto finirà per colpire personalmente il commissario Martini, creando non ...

