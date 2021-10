Hyundai Motor punta a sviluppare chip all’interno del gruppo (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Hyundai Motor, il reparto automotive della multinazionale coreana Hyundai, punta a sviluppare in prima persona i chip necessari alla produzione dei propri veicoli, in modo da essere meno dipendente da produttori di semiconduttori. Nell’arco dell’ultimo anno, diversi produttori di auto, tra cui la stessa Hyundai, hanno infatti dovuto sospendere la produzione per carenza di componenti chiave. Per quanto riguarda la carenza di chip nel settore auto, il chief operating officer della società, Jose Munoz, ha detto ai giornalisti che il peggio è passato, aggiungendo che Hyundai ha avuto i “mesi più difficili” ad agosto e settembre. “L’industria dei semiconduttori sta reagendo molto, molto velocemente”, ha sottolineato Munoz, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –, il reparto automotive della multinazionale coreanain prima persona inecessari alla produzione dei propri veicoli, in modo da essere meno dipendente da produttori di semiconduttori. Nell’arco dell’ultimo anno, diversi produttori di auto, tra cui la stessa, hanno infatti dovuto sospendere la produzione per carenza di componenti chiave. Per quanto riguarda la carenza dinel settore auto, il chief operating officer della società, Jose Munoz, ha detto ai giornalisti che il peggio è passato, aggiungendo cheha avuto i “mesi più difficili” ad agosto e settembre. “L’industria dei semiconduttori sta reagendo molto, molto velocemente”, ha sottolineato Munoz, ...

