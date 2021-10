HTC, ecco il nuovo visore Vive Flow. Non ha batteria, si controlla tramite telefono e può correggere la miopia (Di giovedì 14 ottobre 2021) A poche ore dall’evento il leaker Evan Blass svela tutto su Vive Flow, il nuovo visore VR di HTC. È alimentato grazie ad una connessione USB-Type-C, non ha un controller dedicato e può correggere la miopia fino a 6 diottrie. Prezzo di 499 dollari... Leggi su dday (Di giovedì 14 ottobre 2021) A poche ore dall’evento il leaker Evan Blass svela tutto su, ilVR di HTC. È alimentato grazie ad una connessione USB-Type-C, non ha un controller dedicato e puòlafino a 6 diottrie. Prezzo di 499 dollari...

