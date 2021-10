Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (2021 Honda HR-V e:HEV) è stato pubblicato su Motormaniaci - -

Ultime Notizie dalla rete : Honda HEV

HR - V e:nasce sulla Global small platform ( quella che della più piccola Jazz , qui la prova di QN Motor i) ottimizzata per il nuovo modello. Il serbatoio sta sito ai sedili anteriori e la ......si mette a lavorare in modalità completamente elettrica. Spannometricamente direi per buona parte del mio percorso, ma le cifre parlano ancora più chiaro: secondo lala nuova HR - V fa il ...Honda HR-V e:HEV, prova su strada del suv coupé full hybrid. Consumi ridotti e abitabilità migliorata. Prezzo da 30.900 euro, in arrivo a febbraio 2022.Interni e posto guida. Apprezzabili invece i comandi fisici della climatizzazione, come anche lo schermo dell’infotainment, con impostazione a tablet e misura di 9”. Il posto guida vero e proprio, cur ...