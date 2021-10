Hockey su prato, le azzurre convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2022 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roberto Carta, allenatore della Nazionale femminile di Hockey su prato, ha diramato la lista delle convocate per il torneo di qualificazione alla World Cup 2022, in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre 2021. La squadra azzurra si riunirà nella città toscana martedì 12 ottobre per preparare al meglio il PreMondiale, dove si sfideranno otto squadre. L’Italia (17esima al mondo), sfiderà Bielorussia (21), Francia (27), Galles (25), Irlanda (12), Polonia (23), Russia (20) e Scozia (19). La formula è quella a eliminazione diretta. I quarti di finale Russia-Bielorussia (h. 9:00), Irlanda-Francia (h. 11:30), Scozia-Polonia (h. 14:00), Italia-Galles (h. 16:30) si svolgeranno giovedì 21 ottobre. Le vincitrici poi torneranno in campo sabato 23 per le semifinali. La vincente di Irlanda-Francia sfida la vincente di ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roberto Carta, allenatore della Nazionale femminile disu, ha diramato la lista delleper il torneo di qualificazione alla World Cup, in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre 2021. La squadra azzurra si riunirà nella città toscana martedì 12 ottobre per preparare al meglio il PreMondiale, dove si sfideranno otto squadre. L’Italia (17esima al mondo), sfiderà Bielorussia (21), Francia (27), Galles (25), Irlanda (12), Polonia (23), Russia (20) e Scozia (19). La formula è quella a eliminazione diretta. I quarti di finale Russia-Bielorussia (h. 9:00), Irlanda-Francia (h. 11:30), Scozia-Polonia (h. 14:00), Italia-Galles (h. 16:30) si svolgeranno giovedì 21 ottobre. Le vincitrici poi torneranno in campo sabato 23 per le semifinali. La vincente di Irlanda-Francia sfida la vincente di ...

