Hockey su prato, gli azzurri convocati per le qualificazioni ai Mondiali 2022 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gianluca Cirilli, allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Hockey su prato, ha diramato la lista dei convocati per il torneo di qualificazione alla World Cup 2022, in programma a Cardiff dal 21 al 24 ottobre 2021. Gli azzurri inizieranno il raduno nella città gallese a partire da lunedì 18 ottobre. Al PreMondiale parteciperanno otto squadre, definite sulla base dei risultati conseguiti in occasione nell’ultimo Europeo. L’Italia (n. 22 del ranking mondiale) dovrà vedersela con Austria (19), Francia (13), Galles (17), Irlanda (14), Polonia (26), Russia (23) e Scozia (20). Di seguito la formula del torneo e la lista degli azzurri convocati. FORMULA – La formula è quella a eliminazione diretta. giovedì 21 ottobre si svolgeranno i quarti di finale Francia-Polonia, ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gianluca Cirilli, allenatore della Nazionale Italiana Maschile disu, ha diramato la lista deiper il torneo di qualificazione alla World Cup, in programma a Cardiff dal 21 al 24 ottobre 2021. Gliinizieranno il raduno nella città gallese a partire da lunedì 18 ottobre. Al PreMondiale parteciperanno otto squadre, definite sulla base dei risultati conseguiti in occasione nell’ultimo Europeo. L’Italia (n. 22 del ranking mondiale) dovrà vedersela con Austria (19), Francia (13), Galles (17), Irlanda (14), Polonia (26), Russia (23) e Scozia (20). Di seguito la formula del torneo e la lista degli. FORMULA – La formula è quella a eliminazione diretta. giovedì 21 ottobre si svolgeranno i quarti di finale Francia-Polonia, ...

