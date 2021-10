Hockey prato: le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali in quel di Pisa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per l’Hockey su prato italiano: la Nazionale al femminile è impegnata in casa, in quel di Pisa, dal 21 al 24 ottobre nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Azzurre testa di serie numero 2 del tabellone, in palio solamente un pass per la manifestazione iridata di Terrassa. Il commissario tecnico Roberto Carta ha diramato la lista delle convocate: PORTIERI: CARUSO LUCIA (STADE FRANCAIS), PIRAS GIORGIA (POLISPORTIVA FERRINI) DIFENSORI: BIANCHI EUGENIA (HC ARGENTIA), BORGIA BARBARA (ROYAL DARING HC), DALLA VITTORIA TERESA (ROYAL EVERE WHITE STAR), GALIMBERTI LUCIANA (ROYAL DARING HC), PESSINA IVANNA (HOLCOMBE), PUGLISI SARA (LAREN MHC), TIDDI CHIARA (LAREN MHC), TRAVERSO CELINA (SFRC) CENTROCAMPISTI: BERTARINI ANA (ROYAL DARING ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per l’suitaliano: la Nazionale al femminile è impegnata in casa, indi, dal 21 al 24 ottobre nelleai2022. Azzurre testa di serie numero 2 del tabellone, in palio solamente un pass per la manifestazione iridata di Terrassa. Il commissario tecnico Roberto Carta ha diramato la lista delle: PORTIERI: CARUSO LUCIA (STADE FRANCAIS), PIRAS GIORGIA (POLISPORTIVA FERRINI) DIFENSORI: BIANCHI EUGENIA (HC ARGENTIA), BORGIA BARBARA (ROYAL DARING HC), DALLA VITTORIA TERESA (ROYAL EVERE WHITE STAR), GALIMBERTI LUCIANA (ROYAL DARING HC), PESSINA IVANNA (HOLCOMBE), PUGLISI SARA (LAREN MHC), TIDDI CHIARA (LAREN MHC), TRAVERSO CELINA (SFRC) CENTROCAMPISTI: BERTARINI ANA (ROYAL DARING ...

