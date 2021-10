Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Renon batte Fassa, Asiago supera Vipiteno, Merano va ko (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ennesimo giovedì sera della Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio regala spettacolo e gol. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista, con molte squadre italiane impegnate in confronti peraltro interni. Nel primo “derby”, il Renon ha espugnato 2-4 la tana del Fassa. In una partita molto combattuta dove i padroni di casa sono andati avanti prima per 1-0 e poi per 2-1, venendo rimontanti in entrambi i casi, dalle reti di Sharp e Spinelli che hanno risposto a Lindgren e Schiavone, a piazzare l’uno-due decisivo sono stati Kostner e Uusivirta che hanno griffato i tre punti del Rittner. Nel secondo match tutto italiano invece, l’Asiago ha regolato 5-2 il Vipiteno. Nonostante lo svantaggio iniziale, ad opera ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ennesimo giovedì sera delladisuregala spettacolo e gol. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista, con molte squadre italiane impegnate in confronti peraltro interni. Nel primo “derby”, ilha espugnato 2-4 la tana del. In una partita molto combattuta dove i padroni di casa sono andati avanti prima per 1-0 e poi per 2-1, venendo rimontanti in entrambi i casi, dalle reti di Sharp e Spinelli che hanno risposto a Lindgren e Schiavone, a piazzare l’uno-due decisivo sono stati Kostner e Uusivirta che hanno griffato i tre punti del Rittner. Nel secondo match tutto italiano invece, l’ha regolato 5-2 il. Nonostante lo svantaggio iniziale, ad opera ...

