“Ho un tumore” L’annuncio del 24enne scuote il mondo del calcio La scoperta dopo un malore

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin di stadio 2 e inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se questo è stato uno shock per me e la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò a giocare quanto prima possibile. Rivolgo tutta la mia gratitudine ai medici, infermieri, consulenti e personale che si sono dedicati a me con professionalità, calore e comprensione durante questo periodo”. È una parte del messaggio che il calciatoredella nazionale gallese ha scritto sui social. Per David Brooks, attualmente in forza al Bournemouth, seconda divisione inglese, inizia la partita più dura.” Voglio ringraziare la Football Association del Galles, perché senza l’attenzione mostrata dallo staff avremmo rischiato di non accorgerci in ...