Halloween Kills, ecco una clip esclusiva del nuovo film (Di giovedì 14 ottobre 2021) Deve morire: è questa la decisione ormai irrevocabile che si sente pronunciare in questa clip, in esclusiva per Wired, tratta da Halloween Kills, il nuovo capitolo della saga slasher inaugurata nel 1978. A pronunciarla è Laurie Strode, la sopravvissuta per eccellenza alle mattanze del serial killer Michael Myers, ancora una volta interpretata da Jamie Lee Curtis. L’attrice è ritornata nel ruolo con il film Halloween del 2018, pellicola che riscriveva i numerosi sequel sopraggiunti nel corso degli anni e che si ricollegava direttamente all’originale di fine anni Settanta. In questa clip, Laurie parla con lo sceriffo Frank Hawkins (Will Patton), costretto su un letto d’ospedale e inizialmente convinto che si dovesse ... Leggi su wired (Di giovedì 14 ottobre 2021) Deve morire: è questa la decisione ormai irrevocabile che si sente pronunciare in questa, inper Wired, tratta da, ilcapitolo della saga slasher inaugurata nel 1978. A pronunciarla è Laurie Strode, la sopravvissuta per eccellenza alle mattanze del serial killer Michael Myers, ancora una volta interpretata da Jamie Lee Curtis. L’attrice è ritornata nel ruolo con ildel 2018, pellicola che riscriveva i numerosi sequel sopraggiunti nel corso degli anni e che si ricollegava direttamente all’originale di fine anni Settanta. In questa, Laurie parla con lo sceriffo Frank Hawkins (Will Patton), costretto su un letto d’ospedale e inizialmente convinto che si dovesse ...

