Hall of Fame, tra i sei candidati c’è anche Flavia Pennetta: ecco come votarla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Flavia Pennetta potrebbe diventare la prima italiana ammessa nella International Tennis Hall of Fame, la prestigiosa istituzione con sede a Newport (Stati Uniti). Insieme alla brindisina sono candidati anche Ana Ivanovic, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero nonchè le ex numero 1 di doppio Cara Black e Lisa Raymond. Queste le parole di Flavia, vincitrice in carriera di ben undici titoli in singolare tra cui lo US Open nel 2015: “E’ un grande onore essere candidata a entrare nella Hall of Fame. Adoravo competere e vedere la mia carriera riconosciuta in questo modo tra i più grandi di tutti i tempi in questo sport è incredibile. Sono onorata di essere la prima donna italiana a ricevere questa nomination e grata di tutto il supporto che ho ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)potrebbe diventare la prima italiana ammessa nella International Tennisof, la prestigiosa istituzione con sede a Newport (Stati Uniti). Insieme alla brindisina sonoAna Ivanovic, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero nonchè le ex numero 1 di doppio Cara Black e Lisa Raymond. Queste le parole di, vincitrice in carriera di ben undici titoli in singolare tra cui lo US Open nel 2015: “E’ un grande onore essere candidata a entrare nellaof. Adoravo competere e vedere la mia carriera riconosciuta in questo modo tra i più grandi di tutti i tempi in questo sport è incredibile. Sono onorata di essere la prima donna italiana a ricevere questa nomination e grata di tutto il supporto che ho ...

SuperTennisTv : Tra i nominati per l'introduzione nella @TennisHalloFame 2022 c'è anche @flavia_pennetta ! ?? Il voto dei fan è fon… - GeorgeSpalluto : Flavia Pennetta è candidata a entrare nella Hall of Fame nel 2022 e il suo ingresso passa da una votazione che chiu… - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Tra i nominati per l'introduzione nella @TennisHalloFame 2022 c'è anche @flavia_pennetta ! ?? Il voto dei fan è fondamen… - Enzobruno9 : RT @SuperTennisTv: Tra i nominati per l'introduzione nella @TennisHalloFame 2022 c'è anche @flavia_pennetta ! ?? Il voto dei fan è fondamen… - marioboc17 : FLAVIA PENNETTA NOMINATION 2022 PER L'INGRESSO NELLA HALL OF FAME -

Flavia Pennetta, ex campionessa dello US Open, potrebbe diventare la prima tennista italiana ammessa nella International Tennis Hall of Fame . Figura infatti tra i candidati per ottenere il prestigioso riconoscimento nel 2022 annunciati oggi dalla prestigiosa istituzione che ha sede a Newport, negli Stati Uniti. E potrebbe ...

