Advertising

Novella_2000 : Guenda Goria: 'Il cast del #GFVip? Poco spontaneo, nasconde qualcosa' - infoitcultura : Guenda Goria attacca Vera Miales, la compagna del padre e lei la asfalta: “Smettila di fare la …” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la Fidanzata di Amedeo Goria si scaglia contro Guenda e Manila Nazzaro! - infoitcultura : Vera Miales contro Guenda Goria e Manila Nazzaro/ 'Finti perbenisti, smettetela' - IsaeChia : #GfVip 6, Vera Miales torna a parlare di ‘gravidanza psicotica’ e risponde alle critiche di Guenda Goria -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Dopo la smentita della presunta gravidanza, Vera Miales torna a far parlare di sé attaccando Manila Nazzaro e, la figlia del suo fidanzato Amedeo. L'incursione di Vera Miales nella Casa più spiata d'Italia ha sollevato un vero e proprio polverone: in molti, infatti, hanno criticato l'...Vera Miales , la fidanzata di Amedeo, replica a Manila Nazzaro eche hanno criticato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare chiarezza sulla presunta gravidanza. Vera, durante il confronto con Amedeo, ha spiegato di non ...Guenda Goria sul cast del nuovo GFVip in cui compare anche il padre Amedeo: ecco cosa ne pensa e per chi fa il tifo nel reality ...Innanzitutto, per il suo comportamento troppo esuberante nei confronti delle donne coinquiline e poi, da ultimo, per il comportamento della sua compagna 36enne, Vera Miales. E poi a Guenda ha detto: “ ...