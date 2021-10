Guenda Goria attacca Vera Miales | la compagna del padre e lei la asfalta | “Smettila di fare la …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Amedeosta vivendo questa esperienza del Grande fratello vip non senza suscitare parecchio malcontento per vari motivi. Innanzitutto, per il suo comportamento troppo esuberante nei confronti delle donne coinquiline e poi, da ultimo, per il comportamento della sua36enne,. Vediamo cosa sta accadendo.si presenta al Grande fratello vip in abito da sposa ela massacrasi è presentata al Grande fratello vip vestita con un abito da sposa e ha parlato di una gravidanza ma isterica e la figlia del giornalista,l’ha duramenteta: “Quello che ho visto è stato sconvolgente, un teatrino. Mioera in grande ...