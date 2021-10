Green pass, vigilia di passione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il salto di qualità del rischio che il Paese potrebbe correre venerdì, primo giorno del Green pass obbligatorio per lavorare, è contenuto nella circolare inviata dal Dipartimento di pubblica sicurezza ai prefetti e ai questori. Gli ingressi delle aziende, ma anche strade, ferrovie, porti e aeroporti sono i luoghi fisici di un rischio che va oltre il già delicato “intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive”. Oltre i tir fermi e il blocco dei porti. Arriva alle violenze tra gruppi “aderenti a opposti estremismi”, alla riproposizione del fantasma dei disordini di sabato scorso a Roma, culminati con l’assedio alla sede della Cgil. Le manifestazioni dei no pass, i presidi non autorizzati come quello al porto di Trieste, il pressing dei partiti e dei sindacati per abbassare il prezzo dei tamponi, ancora le circolari ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il salto di qualità del rischio che il Paese potrebbe correre venerdì, primo giorno delobbligatorio per lavorare, è contenuto nella circolare inviata dal Dipartimento di pubblica sicurezza ai prefetti e ai questori. Gli ingressi delle aziende, ma anche strade, ferrovie, porti e aeroporti sono i luoghi fisici di un rischio che va oltre il già delicato “intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive”. Oltre i tir fermi e il blocco dei porti. Arriva alle violenze tra gruppi “aderenti a opposti estremismi”, alla riproposizione del fantasma dei disordini di sabato scorso a Roma, culminati con l’assedio alla sede della Cgil. Le manifestazioni dei no, i presidi non autorizzati come quello al porto di Trieste, il pressing dei partiti e dei sindacati per abbassare il prezzo dei tamponi, ancora le circolari ...

