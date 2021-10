Green Pass, tamponi ai lavoratori a costi ridotti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio in aziende e uffici, il Governo Draghi valuta di ridurre il prezzo dei tamponi per i lavoratori non vaccinati. L’esecutivo cerca una soluzione in extremis per evitare blocchi e proteste in tutto il Paese a partire da domattina 15 ottobre. Il rischio è forte. tamponi, summit coi sindacati Mario Draghi ha incontrato stamani 14 ottobre i sindacati a Palazzo Chigi. “Abbiamo colto l’occasione per segnalare al governo” la necessità di “un abbassamento molto forte del costo del tampone” ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Si potenzi il credito di imposta su tutte le spese di sanificazione che permetta alle imprese di affrontare questa questione“, ha sottolineato. Nel Consiglio dei ministri di domani 15 ottobre si valuterà, in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore delobbligatorio in aziende e uffici, il Governo Draghi valuta di ridurre il prezzo deiper inon vaccinati. L’esecutivo cerca una soluzione in extremis per evitare blocchi e proteste in tutto il Paese a partire da domattina 15 ottobre. Il rischio è forte., summit coi sindacati Mario Draghi ha incontrato stamani 14 ottobre i sindacati a Palazzo Chigi. “Abbiamo colto l’occasione per segnalare al governo” la necessità di “un abbassamento molto forte del costo del tampone” ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Si potenzi il credito di imposta su tutte le spese di sanificazione che permetta alle imprese di affrontare questa questione“, ha sottolineato. Nel Consiglio dei ministri di domani 15 ottobre si valuterà, in ...

