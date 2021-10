Green pass Sicilia, tutto pronto nei luoghi di lavoro (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Sicilia, nonostante la bassa percentuale di vaccinazioni, l’avvio ufficiale del Green pass non dovrebbe creare particolari problemi. Sia nei porti che negli aeroporti e soprattutto nei trasporti la grande maggioranza dei dipendenti è in possesso della carta verde che consente l’ingresso nei luoghi di lavoro. E anche per quanto riguarda il reperimento dei tamponi Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 14 ottobre 2021) In, nonostante la bassa percentuale di vaccinazioni, l’avvio ufficiale delnon dovrebbe creare particolari problemi. Sia nei porti che negli aeroporti e sopratnei trasporti la grande maggioranza dei dipendenti è in possesso della carta verde che consente l’ingresso neidi. E anche per quanto riguarda il reperimento dei tamponi

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - AValvecchia : @federicofubini Certo che è legittimo, di illegittimo solo il green pass - sabrimaggioni : I portuali di Trieste rappresentano tutti i lavoratori menomati dal green pass Va dato un segnale forte: andare av… -