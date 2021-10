Green pass: Ricci (Ali), 'minoranza non vaccinata non può bloccare città' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Le città italiane non possono essere bloccate dalla decisione di una minoranza di non vaccinarsi. Se stiamo riuscendo a limitare gli effetti drammatici della pandemia e riprendendo una vita normale è proprio grazie al rigore sul Green pass. Ora che l'Italia si è rimessa in moto non si può mollare sui tamponi gratuiti: chi si è vaccinato è responsabile, non fesso”. Lo afferma il presidente Ali e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Leitaliane non possono essere bloccate dalla decisione di unadi non vaccinarsi. Se stiamo riuscendo a limitare gli effetti drammatici della pandemia e riprendendo una vita normale è proprio grazie al rigore sul. Ora che l'Italia si è rimessa in moto non si può mollare sui tamponi gratuiti: chi si è vaccinato è responsabile, non fesso”. Lo afferma il presidente Ali e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - SonTommaso : RT @martinacarletti: Sciopera anche un sindacato dell'aeronautica militare contro l'obbligo del green pass. Di fronte alla base militare di… - TheDiamondAge_S : RT @vitalbaa: Le somministrazioni giornaliere dei paesi senza alcun tipo di obbligo sono sostanzialmente analoghe a quelle italiane. Ma l’I… -