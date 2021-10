Green pass, Paragone: «Domani spero ci sia il caos. Pagare i tamponi per lavorare? È pizzo di Stato» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il senatore Gianluigi Paragone rischia di non poter votare nessuna delle mozioni presentate per chiedere al governo di sciogliere Forza Nuova, perché fino a quando sarà vigente l’obbligo di Green pass anche per i parlamentari, così come per tutti i lavoratori pubblici e privati, rischia di non riuscire a metter piede in Senato. È lui stesso a spiegarlo in un’intervista all’Huffington Post, sostenendo «paradossale che per fare ostruzione in Aula contro il Green pass, io lo debba mostrare». E sbotta: «Nemmeno ai tempi del fascismo è Stato limitato l’ingresso in Aula». Secondo Paragone, il governo Draghi è «formato da un branco di incapaci e vigliacchi» che sta procedendo «oltre le regole dello Stato di diritto». Regole che il senatore si dice «costretto ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il senatore Gianluigirischia di non poter votare nessuna delle mozioni presentate per chiedere al governo di sciogliere Forza Nuova, perché fino a quando sarà vigente l’obbligo dianche per i parlamentari, così come per tutti i lavoratori pubblici e privati, rischia di non riuscire a metter piede in Senato. È lui stesso a spiegarlo in un’intervista all’Huffington Post, sostenendo «paradossale che per fare ostruzione in Aula contro il, io lo debba mostrare». E sbotta: «Nemmeno ai tempi del fascismo èlimitato l’ingresso in Aula». Secondo, il governo Draghi è «formato da un branco di incapaci e vigliacchi» che sta procedendo «oltre le regole dellodi diritto». Regole che il senatore si dice «costretto ...

