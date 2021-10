Green pass obbligatorio, trasporti a rischio: ecco la situazione in Toscana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con l'entrata in vigore della certificazione verde obbligatoria non si escludono disagi per treni e autobus, va meglio sul fronte dei porti. La Regione: "Possibili disservizi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con l'entrata in vigore della certificazione verde obbligatoria non si escludono disagi per treni e autobus, va meglio sul fronte dei porti. La Regione: "Possibili disservizi"

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - PaoloAnnibali : @marella0411 @Nobuo89 Ma quali tamponi, devono togliere il Green pass - Gigi_1133 : RT @Nutizieri: Ateneo Bologna, la studentessa no Green Pass torna in aula: un'altra lezione interrotta -