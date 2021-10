Green pass obbligatorio sul lavoro, così ci si prepara in provincia di Bergamo (Di giovedì 14 ottobre 2021) È ormai partito il conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, che scatterà nella giornata di venerdì 15 ottobre e si estenderà almeno fino al 31 dicembre, quando scadrà anche lo stato d’emergenza. Una misura che ha creato pesanti tensioni sia all’interno del Governo che tra le fila dei cittadini, con le più recenti derive violente alle quali abbiamo assistito durante la manifestazione a Roma dello scorso sabato. L’obbligatorietà, chiaramente, prevede anche delle sanzioni per chi non la rispetterà: i dipendenti sorpresi sul lavoro senza la necessaria documentazione incorreranno in una multa tra i 600 e i 1.500 euro: chi invece risulta sprovvisto di Green pass e sceglie di non presentarsi al lavoro sarà ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) È ormai partito il conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’obbligo diper tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, che scatterà nella giornata di venerdì 15 ottobre e si estenderà almeno fino al 31 dicembre, quando scadrà anche lo stato d’emergenza. Una misura che ha creato pesanti tensioni sia all’interno del Governo che tra le fila dei cittadini, con le più recenti derive violente alle quali abbiamo assistito durante la manifestazione a Roma dello scorso sabato. L’obbligatorietà, chiaramente, prevede anche delle sanzioni per chi non la rispetterà: i dipendenti sorpresi sulsenza la necessaria documentazione incorreranno in una multa tra i 600 e i 1.500 euro: chi invece risulta sprovvisto die sceglie di non presentarsi alsarà ...

