Green pass obbligatorio su luogo di lavoro, i sindacati: 'Bisogna abbassare il prezzo dei tamponi' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da domani venerdì 15 ottobre sarà obbligatorio il Green pass al lavoro. Su un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei tamponi, per agevolare i lavoratori non vaccinati, il premier 'Draghi ci ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da domani venerdì 15 ottobre saràilal. Su un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei, per agevolare i lavoratori non vaccinati, il premier 'Draghi ci ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - TommasoMont : RT @Stefano_Re: 'Il sindacato dei Carabinieri Unarma, con una lettera al ministro della Difesa e al Comando generale dell’Arma, ha chiesto… - rositamartinel1 : @ImolaOggi Ancora non si capisce che il vaccino è una cosa e il green pass un'altra... Ok e menomale che certa gent… -