Green pass obbligatorio lavoro | Bassetti | “Fare passo indietro | così è papocchio”

Sul Green pass obbligatorio anche al lavoro "si stanno contrapponendo due fazioni, c'è tensione e varrebbe la pena di Fare un passo indietro. così come è pensato non lo comprendo più, dovrebbe essere rilasciato solo per i vaccinati e chi ha fatto la malattia. Invece abbiamo fatto il solito papocchio all'italiana aprendo anche ai chi fa test e tamponi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Il Green pass è stata una buona idea iniziale che poi si è trasformata in un'idea meno buona, quando è stato pensato sull'idea di imitare quello che aveva fatto la Francia per stimolare le persone ..."

