Green Pass obbligatorio, la rivolta si allarga a macchia d’olio. FdI: «Il governo ha spaccato l’Italia» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si preannuncia un venerdì nero. Il Green Pass diventa obbligatorio sul lavoro in Italia domani, 15 ottobre, per dipendenti pubblici e privati. Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo, riflettori puntati sui porti e sui trasporti, per le conseguenze che la giornata di domani potrebbe avere sull’attività ordinaria. La situazione più esplosiva è proprio a Trieste. Come già annunciato dal sindacato infatti, l’idea è paralizzare il settore della logistica bloccando il porto in segno di protesta contro la certificazione verde. Non solo contro il vaccino ma anche contro i tamponi. Green Pass, il messaggio che arriva da Trieste Da Trieste, “perno” mediatico del sistema portuale in queste ore, arriva il messaggio perentorio di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali locali: «Blocchiamo tutto, il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si preannuncia un venerdì nero. Ildiventasul lavoro in Italia domani, 15 ottobre, per dipendenti pubblici e privati. Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo, riflettori puntati sui porti e sui trasporti, per le conseguenze che la giornata di domani potrebbe avere sull’attività ordinaria. La situazione più esplosiva è proprio a Trieste. Come già annunciato dal sindacato infatti, l’idea è paralizzare il settore della logistica bloccando il porto in segno di protesta contro la certificazione verde. Non solo contro il vaccino ma anche contro i tamponi., il messaggio che arriva da Trieste Da Trieste, “perno” mediatico del sistema portuale in queste ore, arriva il messaggio perentorio di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali locali: «Blocchiamo tutto, il ...

