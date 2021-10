Green pass obbligatorio e tamponi, cabina di regia alle 18 a palazzo Chigi (Di giovedì 14 ottobre 2021) A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Mario Draghi ha convocato una cabina di regia per oggi alle 18 a palazzo Chigi in vista del Cdm di domani 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore il Green pass obbligatorio al lavoro. Su un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei tamponi, per agevolare i lavoratori non vaccinati, il premier “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore” ha detto Luigi Sbarra, segretario della Cisl, al termine dell’incontro con il premier a palazzo Chigi. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha spiegato il presidente del Consiglio – gli ha fatto eco Pierpaolo Bombardieri, della Uil – e lì decideranno il da farsi”. A sollevare la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Mario Draghi ha convocato unadiper oggi18 ain vista del Cdm di domani 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore ilal lavoro. Su un eventuale e ulteriore abbassamento dei prezzi dei, per agevolare i lavoratori non vaccinati, il premier “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore” ha detto Luigi Sbarra, segretario della Cisl, al termine dell’incontro con il premier a. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha spiegato il presidente del Consiglio – gli ha fatto eco Pierpaolo Bombardieri, della Uil – e lì decideranno il da farsi”. A sollevare la ...

