Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: come funzionano i controlli, chi controlla e quali sono le sanzioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mentre continuano senza sosta le proteste nei porti soprattutto a Triste, mancano pochissime ore aIl’obbligatorietà del Green pass sul lavoro. La data è quella del 15 ottobre e sarà lo spartiacque per i dipendenti pubblici e privati. Le domande dei cittadini sono moltissime, a partire da chi deve possederlo, quali saranno i controlli e chi dovrà effettuarli, quali sono le sanzioni per chi non è in possesso della certificazione. Green pass: come funzionano i controlli Saranno le azienda private a decidere come organizzare i controlli, purché si rispettino le regole stabilite dall’ultimo DPCM, quello del 12 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mentre continuano senza sosta le proteste nei porti soprattutto a Triste, mancano pochissime ore aIl’obbligatorietà delsul lavoro. La data è quella del 15e sarà lo spartiacque per i dipendenti pubblici e privati. Le domande dei cittadinimoltissime, a partire da chi deve possederlo,saranno ie chi dovrà effettuarli,leper chi non è in possesso della certificazione.Saranno le azienda private a decidereorganizzare i, purché si rispettino le regole stabilite dall’ultimo DPCM, quello del 12 ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, il convegno organizzato in Assemblea regionale da chi paragona il green pass al nazismo: tra gli ospiti anche… - andrea_falivene : RT @Linkiesta: C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe farsi sentire… -