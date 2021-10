Green Pass obbligatorio: cosa fare se non ci si può vaccinare per motivi di salute? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – cosa succede a chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute? “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma –succede a chi non può ricevere il vaccino perdi? “I soggetti che, per comprovatidi, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito ‘QR code’ in corso di predisposizione”, si legge nelle Faq. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”. (fonte Adnkronos)

