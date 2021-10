Green Pass obbligatorio, Conte: “Prezzo tamponi da calmierare ancora” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Il costo dei tamponi va calmierato ulteriormente, perché chi vive in situazioni di indigenza deve avere la possibilità di fare un test senza che pesi in modo drammatico sul bilancio familiare. Su questo ci aspettiamo un impegno chiaro da parte del governo”. Così Giuseppe Conte, leader M5S, su Facebook. “Alle difficoltà del mondo del lavoro dobbiamo prestare attenzione. Non è ignorandole che si offre una soluzione politica”. “Da inizio pandemia – prosegue Conte – ho sempre detto che ogni misura avrebbe dovuto attenersi al principio di adeguatezza e proporzionalità: questo vale anche per il Green Pass, uno strumento che ci ha consentito di ripartire, di riaprire i luoghi della cultura e dello spettacolo – insomma, di riappropriarci della nostra quotidianità”. “Il Covid-19 ci ha tolto tanto, il vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Il costo deiva calmierato ulteriormente, perché chi vive in situazioni di indigenza deve avere la possibilità di fare un test senza che pesi in modo drammatico sul bilancio familiare. Su questo ci aspettiamo un impegno chiaro da parte del governo”. Così Giuseppe, leader M5S, su Facebook. “Alle difficoltà del mondo del lavoro dobbiamo prestare attenzione. Non è ignorandole che si offre una soluzione politica”. “Da inizio pandemia – prosegue– ho sempre detto che ogni misura avrebbe dovuto attenersi al principio di adeguatezza e proporzionalità: questo vale anche per il, uno strumento che ci ha consentito di ripartire, di riaprire i luoghi della cultura e dello spettacolo – insomma, di riappropriarci della nostra quotidianità”. “Il Covid-19 ci ha tolto tanto, il vaccino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - albertocencetti : RT @Lialacor: No Green pass utili idioti contro Draghi punto di riferimento in UE... Utili a chi voleva destabilizzare l'Italia punto debol… - Zio_Trump_ : QUESTA È PESANTE DRAGHI ADESSO BASTA !!! CAMIONISTI STRANIERI POSSONO CARICARE E SCARICARE SENZA… -