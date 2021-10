Green pass obbligatorio, Burioni: “Tamponi gratis somigliano a condoni fiscali” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fari puntati sul Green pass obbligatorio da domani 15 ottobre in Italia anche nei luoghi di lavoro e sui Tamponi. In risposta a chi i Tamponi li vorrebbe gratis, il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, scrive su Twitter: “Io tra i condoni fiscali e i Tamponi gratis ci vedo una cosa in comune: compiacenza dello Stato nei confronti chi non ha fatto il proprio dovere e mancanza di rispetto per chi lo ha fatto puntualmente. E questa cosa non mi piace”. In 14 tweet, partendo nel suo ragionamento dal grafico contenuto in un post su Facebook di Enzo Marinari, ordinario di Fisica teorica all’Università Sapienza di Roma, in cui viene registrato l’andamento dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fari puntati sulda domani 15 ottobre in Italia anche nei luoghi di lavoro e sui. In risposta a chi ili vorrebbe, il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, scrive su Twitter: “Io tra ie ici vedo una cosa in comune: compiacenza dello Stato nei confronti chi non ha fatto il proprio dovere e mancanza di rispetto per chi lo ha fatto puntualmente. E questa cosa non mi piace”. In 14 tweet, partendo nel suo ragionamento dal grafico contenuto in un post su Facebook di Enzo Marinari, ordinario di Fisica teorica all’Università Sapienza di Roma, in cui viene registrato l’andamento dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - ma_gi17 : RT @ladyonorato: Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Green pass: la mia idea di libertà la paghi lo Stato. Troppo comodo -