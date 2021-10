Green pass obbligatorio a Napoli, cosa hanno capito i cittadini? «Troppa disinformazione e confusione» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inizia il countdown per l'obbligo del Green pass sul luogo di lavoro, manca solo un giorno dall'entrata in vigore del nuovo decreto. Ma da quanto è emerso dalle voci di alcuni... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inizia il countdown per l'obbligo delsul luogo di lavoro, manca solo un giorno dall'entrata in vigore del nuovo decreto. Ma da quanto è emerso dalle voci di alcuni...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - tobiamc : RT @bb91687509: Diciamolo forte e chiaro! E grazie anche a Draghi che tiene duro sul green pass - Perla19733917 : RT @ercole_cotrone: Abbolire il green pass siamo 85%vaccinati che cazzo serve il green pass #tagada -