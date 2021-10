Green pass, no a tamponi gratis. Ma il governo valuta sconti sul prezzo per le aziende (Di giovedì 14 ottobre 2021) No ai tamponi gratis, ma sconti per le aziende. Non ci sarà un azzeramento dei costi per le aziende che vogliano pagare i tamponi ai dipendenti, ma il governo valuta in queste ore di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 ottobre 2021) No ai, maper le. Non ci sarà un azzeramento dei costi per leche vogliano pagare iai dipendenti, ma ilin queste ore di...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - LucaPocchiu : RT @DVACMILAN: In un paese come questo dove la disoccupazione è già alta di suo. In un paese come questo dove con i tempi che corrono (caro… - NatCesare : Senza Green Pass? Ciavarini: 'Non allontano nessuno' -