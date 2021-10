Green pass. Nas, scoperti due medici per false certificazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue l'attività di controllo da parte degli uomini dell'Arma. Dall'entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 8mila attività ed esercizi, contestando 433 violazioni all'obbligo del 'certificato verde', delle quali 236 ai titolari di attività commerciali Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue l'attività di controllo da parte degli uomini dell'Arma. Dall'entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 8mila attività ed esercizi, contestando 433 violazioni all'obbligo del 'certificato verde', delle quali 236 ai titolari di attività commerciali

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - alpardu : RT @ElioLannutti: La propaganda di Draghi basata su retorica e inganni: non è il momento di togliere,ma di dare. In pratica oltre alle stan… - DaniSbrollini : RT @ItaliaViva: Manifestazione No - Green Pass a Vicenza, @DaniSbrollini: 'Mai abbassare la guardia' -