Green pass, ministro Orlando: "Tamponi? Calmierare sì, gratis no" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sul costo dei Tamponi 'ho sempre detto calmierazione sì, gratuità no. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni ma anche della tutela dei molti che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sul costo dei'ho sempre detto calmierazione sì, gratuità no. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni ma anche della tutela dei molti che si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - A_Gentili : RT @Efisio31251859: @GiulioMarini2 @MinLavoro @EU_Justice @coe - Cri_Watt : RT @lordfed3: Trapela che alcuni lavoratori del porto di Trieste, iscritti a Cgil, Cisl e Uil, abbiano già provveduto a restituire la propr… -