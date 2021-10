Green Pass, massima allerta: si temono disordini e ritorsioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Passano le ore e cresce la tensione per il GP-Day: domani venerdì 15 ottobre diventerà efficace il decreto che dispone l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass su tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, inclusi studi professionali, uffici pubblici, aziende della logistica. Ed è proprio questo il settore dove l’allarme è più forte, perché si rischia il blocco totale dell’ingranaggio che porta i beni e le merci a destinazione. Dai portuali agli autotrasportatori un coro di “no” preannuncia un venerdì di Passione. “Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque”, ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto. Ma il Governo tira dritto e non accenna ad ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –ano le ore e cresce la tensione per il GP-Day: domani venerdì 15 ottobre diventerà efficace il decreto che dispone l’obbligo di possesso ed esibizione delsu tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, inclusi studi professionali, uffici pubblici, aziende della logistica. Ed è proprio questo il settore dove l’allarme è più forte, perché si rischia il blocco totale dell’ingranaggio che porta i beni e le merci a destinazione. Dai portuali agli autotrasportatori un coro di “no” preannuncia un venerdì diione. “Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque”, ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto. Ma il Governo tira dritto e non accenna ad ...

