Green pass | Lupi | ' credito imposta per imprese che pagano tamponi'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Avanti decisi con il Green pass, unico strumento per tornare alla normalità e ad una vita sociale. Per quanto riguarda i tamponi per i lavoratori non vaccinati le imprese se ne facciano carico, ma lo Stato le aiuti aumentando il credito di imposta per le spese sanitarie". Lo propone Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia.

