Green pass: Lollobrigida, 'si rischia caos per ballottaggi ed elezioni in Sicilia e Sardegna' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott.(Adnkronos) - "L'introduzione del Green pass obbligatorio per i pubblici ufficiali, a poche ore dal voto, rischia di creare ulteriore caos nei seggi elettorali in previsione dei ballottaggi sparsi sul territorio nazionale e delle elezioni previste in Sicilia e Sardegna. I componenti dei seggi, scrutatori e rappresentanti di lista, rivestono nell'adempimento della loro funzione il ruolo di pubblici ufficiali. Ma ad oggi manca da parte del Viminale una chiara direttiva al riguardo, che rischia di rendere addirittura impossibili le regolari operazioni di voto in centinaia di sezioni elettorali. Abbiamo chiesto chiarimenti al ministero dell'Interno e ci aspettiamo già nelle prossime ore un intervento chiaro e risolutivo”. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott.(Adnkronos) - "L'introduzione delobbligatorio per i pubblici ufficiali, a poche ore dal voto,di creare ulteriorenei seggi elettorali in previsione deisparsi sul territorio nazionale e dellepreviste in. I componenti dei seggi, scrutatori e rappresentanti di lista, rivestono nell'adempimento della loro funzione il ruolo di pubblici ufficiali. Ma ad oggi manca da parte del Viminale una chiara direttiva al riguardo, chedi rendere addirittura impossibili le regolari operazioni di voto in centinaia di sezioni elettorali. Abbiamo chiesto chiarimenti al ministero dell'Interno e ci aspettiamo già nelle prossime ore un intervento chiaro e risolutivo”. Lo ...

