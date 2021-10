Green pass, l'Italia rischia di fermarsi. Allarme porti, in bilico trasporti e alimentari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti camionisti e braccianti agricoli non immunizzati. Si teme per i rifornimenti di negozi e supermercati. E c'è il nodo degli stranieri vaccinati con Sputnik o Sinovac: ipotesi terza dose con un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti camionisti e braccianti agricoli non immunizzati. Si teme per i rifornimenti di negozi e supermercati. E c'è il nodo degli stranieri vaccinati con Sputnik o Sinovac: ipotesi terza dose con un ...

