**Green pass: Letta, 'tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse'** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Ililper chi nonle. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chilee chi si è vaccinato". Lo ha detto Enricoa radio Immagina.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Venere781 : RT @a_meluzzi: Google News - Green Pass, il magistrato reggino Giorgianni: “ecco perché ho denunciato il Governo e scelto di non vaccinarmi… - zannazyu : RT @borghi_claudio: Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez #NoGreenPassObbli… -

Ultime Notizie dalla rete : **Green pass Green pass, Salvini: 'Non ci possono essere lavoratori che restano senza stipendio' Milano, 14 ottobre 2021 'Ieri ho incontrato Draghi e gli ho detto che non ci possono essere lavoratrici e lavoratori che restano a casa senza stipendio', così Matteo Salvini nel corso di un evento ...

Green pass lavoro: novità per parrucchieri ed estetisti, ma non solo Green pass lavoro: novità per parrucchieri ed estetisti, ma non solo Come è ben noto il 15 ottobre sarà una giornata chiave per tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Domani infatti, il Green ...

Green pass lavoro: come scaricarlo il Resto del Carlino Scatta l’obbligo, ’No Green pass’ in piazza Braccio di ferro sul tracciato del corteo Ma sul percorso del corteo, i manifestanti dovranno probabilmente cedere rispetto ai loro programmi. Ieri, i rappresentanti dei 'No green pass' fiorentini, hanno consegnato in via Zara la richiesta pe ...

Sciopero 15 ottobre green pass: cosa può succedere venerdì 15 I no green pass vogliono bloccare l’Italia: cosa può succedere venerdì 15. I primi a incrociare le braccia – e nei giorni scorsi hanno già palesato le loro intenzioni – sono i portuali. I camionisti, ...

Milano, 14 ottobre 2021 'Ieri ho incontrato Draghi e gli ho detto che non ci possono essere lavoratrici e lavoratori che restano a casa senza stipendio', così Matteo Salvini nel corso di un evento ...lavoro: novità per parrucchieri ed estetisti, ma non solo Come è ben noto il 15 ottobre sarà una giornata chiave per tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Domani infatti, il...Ma sul percorso del corteo, i manifestanti dovranno probabilmente cedere rispetto ai loro programmi. Ieri, i rappresentanti dei 'No green pass' fiorentini, hanno consegnato in via Zara la richiesta pe ...I no green pass vogliono bloccare l’Italia: cosa può succedere venerdì 15. I primi a incrociare le braccia – e nei giorni scorsi hanno già palesato le loro intenzioni – sono i portuali. I camionisti, ...